Каморанези нашёл себе новую работу на Кипре

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Мауро Каморанези нашёл себе новую работу, но тоже на Кипре. Ранее он успел потренировать клуб под названием «Кармиотисса», но после всего лишь двух матчей и 20 дней вместе их пути разошлись. Но Мауро решил не покидать сей благодатный и тёплый остров а поискал себе новую работу.

И он её нашёл достаточно быстро - о контракте с Каморанези объявил клуб «Анортосис» из Фамагусты. Сейчас команда занимает седьмое место в высшей лиге киприотского чемпионата. Контракт с 48-летним Каморанези подписан до конца сезона, но с возможностью продления ещё на один год.