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Каморанези нашёл себе новую работу на Кипре

27 Ноября 2024 • 00:42 Комментировать

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Мауро Каморанези нашёл себе новую работу, но тоже на Кипре. Ранее он успел потренировать клуб под названием «Кармиотисса», но после всего лишь двух матчей и 20 дней вместе их пути разошлись. Но Мауро решил не покидать сей благодатный и тёплый остров а поискал себе новую работу.

И он её нашёл достаточно быстро - о контракте с Каморанези объявил клуб «Анортосис» из Фамагусты. Сейчас команда занимает седьмое место в высшей лиге киприотского чемпионата. Контракт с 48-летним  Каморанези подписан до конца сезона, но с возможностью продления ещё на один год.


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Евро-Футбол.Ру,
Анортосис Мауро Каморанези Анортосис Фамагуста ещё теги
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