​Фонсека: «Леау знает, за что сидит»

В европейском футболе проходят матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» обыграл на выезде словацкий «Слован». Португальский нападающий Рафаэл Леау вновь остался на скамейке запасных с начала матча, но появился на поле позже. После игры наставник клуба Паулу Фонсека заверил журналистов, что Леау знает, зачем и почему появляется на поле позже.

- Я всегда обсуждаю с Леау эти вещи. Он знает, он понимает. И я доволен тем, что вижу на поле, когда он выходит на замену, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года.