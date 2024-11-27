Леау: «Проблем с Фонсекой нет»

В европейском футболе проходят матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» обыграл на выезде словацкий «Слован». Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау снова не появился в стартовом составе - он вышел на замену. После матча его спросили об отношениях с наставником клуба Паулу Фонсекой. Леау ответил, что проблем нет:

- Всё решено, он знает что мне не нравится сидеть на скамейке запасных, но я всегда готов внести свой вклад. Тренер учит нас своим идеям, и мы стараемся понимать его как можно лучше, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.