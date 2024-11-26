Ибрагимович высказался о проблемах «Милана» в обороне

Советник «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос об усилении линии обороны в зимнее трансферное окно.

«Вся команда должна отрабатывать в обороне, а не только обвинять защитников. Да, не буду спорить, что наша оборона не полностью соответствует тому, чего мы ждём. Если говорить про зимнее трансферное окно, то не будем забывать, что скоро в опорную зону вернётся Беннасер на следующей неделе – это станет серьёзным усилением. Конечно, мы всегда анализируем, не нужно ли нам что-то поменять, находимся в постоянном контакте с главным тренером», - цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.