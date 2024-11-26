Пулишич: «Надеюсь, моя игра вдохновляет детей в США»

Атакующий полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич заявил о желании подавать пример американцам.

«Я действительно горжусь тем, что я американец. Надеюсь, что то, что я делаю на поле, действительно вдохновляет детей в США, и они говорят: «Может быть, я смогу поехать в Европу и делать то же самое». В Европе были американцы, на которых я равнялся, но не так много из них играли на самом высоком уровне. Сейчас в европейском футболе появляется всё больше американцев. И видеть, как в США развивается этот вид спорта, - что-то особенное для меня», - сказал Пулишич в интервью УЕФА.

В сезоне 2024/2025 Кристиан Пулишич провёл 16 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.