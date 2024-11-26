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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» потерял полузащитника перед матчем Лиги чемпионов

26 Ноября 2024 • 01:31 Комментировать
Интер Милан
...
РБ Лейпциг
Через 21 ч. 15 мин.

Хавбек миланского «Интера» Давиде Фраттези не сможет сыграть против «РБ Лейпцига».

25-летний футболист угодил в лазарет с травмой лодыжки. Как сообщает журналист Паскуале Гуарро, итальянский полузащитник точно пропустит предстоящий поединок Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», который состоится во вторник. В «Интере» надеются, что игрок успеет восстановиться к воскресному матчу Серии А с «Фиорентиной».

Давиде Фраттези принял участие в недавней встрече «нерадзурри» с «Вероной» (победа 5:0), выйдя на замену на 62-й минуте. В общей сложности он провёл 16 игр за коллектив Симоне Индзаги в текущем сезоне, отметившись тремя голами и одним ассистом.

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ИНТЕР МИЛАН РБ ЛЕЙПЦИГ
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