«Интер» потерял полузащитника перед матчем Лиги чемпионов

Хавбек миланского «Интера» Давиде Фраттези не сможет сыграть против «РБ Лейпцига».

25-летний футболист угодил в лазарет с травмой лодыжки. Как сообщает журналист Паскуале Гуарро, итальянский полузащитник точно пропустит предстоящий поединок Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», который состоится во вторник. В «Интере» надеются, что игрок успеет восстановиться к воскресному матчу Серии А с «Фиорентиной».

Давиде Фраттези принял участие в недавней встрече «нерадзурри» с «Вероной» (победа 5:0), выйдя на замену на 62-й минуте. В общей сложности он провёл 16 игр за коллектив Симоне Индзаги в текущем сезоне, отметившись тремя голами и одним ассистом.