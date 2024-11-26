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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» был сильнее «Венеции» в битве аутсайдеров

26 Ноября 2024 • 00:40 Комментировать
Венеция
0:1
Лечче
окончен

В 13-м туре Серии А бились главные аутсайдеры, «Венеция» и «Лечче». Хозяева играли первым номером и были чуть острее, но пропустили с единственного удара в створ.

Джей Идзес стал автором самого опасного момента первого тайма, в его концовке направив мяч в штангу. На 70-й минуте «Лечче» провел быструю атаку, Антонино Галло адресовал мяч Патрику Доргу, который и открыл счет. Тут же Йоэль Похьянпало стрелял без помех и не попал в рамку.

0:1, «Венеция» остается последней, а соперник делит 13-е место.

Протокол игры  
Венеция0:1Лечче
  70'Доргу Патрик (0:1)
Станкович ФилипИдзес ДжейСвобода МихаэльСверко Марин 83' (Раймондо Антонио ( 83') Дзампано Франческо 74' (Хапс Ридгесиано ( 74') Эллертссон Микаэль-Эгиль 90' (Бьярксон Бьярки Стейнн ( 90') Дункан АльфредНиколусси Кавилья Ханс 74' (Йебоа Джон ( 74'  77') Ористанио ГаэтаноБузио ДжанлукаПохьянпало Йоэль 83' (Гиткьяер Кристиан ( 83')
Запасные: Кандела АнтониоСаградо РичиГранди МаттеоЧрнигой ДоменАльтаре ДжорджоКарбони ФранкоАндерсен Магнус IIШингтьен ЙоэльБертинато БруноДумбия Исса
Фальконе ВладимироГильберт Фредерик  64'Гаспар Киалонга  45'Баскиротто ФедерикоГалло АнтониноКулибали ЛассанаРамадани Юльбер 84' (Каба Мохамед ( 84') Рафья Хамза  2' 78' (Хельгасон Торир ( 78') Доргу ПатрикКрстович Никола 55' (Ребич Анте ( 55') Пьеротти Сантьяго 55' (Жан Габи ( 55')
Запасные: Самоя ЯсперПельмар АндиХаса ЛуисМоренте ТетеФрюхтль КристианСансоне Никола  85'Макдженнетт ЭдБорбей АлександруМархвиньски ФилипУден Реми
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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Венеция

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15:46
Бесплатный прогноз и ставка на матч Венеция – Лечче чемпионата Италии – 25 ноября 2024
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