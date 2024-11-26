«Лечче» был сильнее «Венеции» в битве аутсайдеров

В 13-м туре Серии А бились главные аутсайдеры, «Венеция» и «Лечче». Хозяева играли первым номером и были чуть острее, но пропустили с единственного удара в створ.

Джей Идзес стал автором самого опасного момента первого тайма, в его концовке направив мяч в штангу. На 70-й минуте «Лечче» провел быструю атаку, Антонино Галло адресовал мяч Патрику Доргу, который и открыл счет. Тут же Йоэль Похьянпало стрелял без помех и не попал в рамку.

0:1, «Венеция» остается последней, а соперник делит 13-е место.