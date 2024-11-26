«Лечче» был сильнее «Венеции» в битве аутсайдеров

В 13-м туре Серии А бились главные аутсайдеры, «Венеция» и «Лечче». Хозяева играли первым номером и были чуть острее, но пропустили с единственного удара в створ.
Джей Идзес стал автором самого опасного момента первого тайма, в его концовке направив мяч в штангу. На 70-й минуте «Лечче» провел быструю атаку, Антонино Галло адресовал мяч Патрику Доргу, который и открыл счет. Тут же Йоэль Похьянпало стрелял без помех и не попал в рамку.
0:1, «Венеция» остается последней, а соперник делит 13-е место.
Протокол игры
|70'Доргу Патрик (0:1)
Станкович Филип•Идзес Джей•Свобода Михаэль•Сверко Марин83' (Раймондо Антонио (83') •Дзампано Франческо74' (Хапс Ридгесиано (74') •Эллертссон Микаэль-Эгиль90' (Бьярксон Бьярки Стейнн (90') •Дункан Альфред•Николусси Кавилья Ханс74' (Йебоа Джон (74') • 77'Ористанио Гаэтано•Бузио Джанлука•Похьянпало Йоэль83' (Гиткьяер Кристиан (83')
Фальконе Владимиро•Гильберт Фредерик• 64'Гаспар Киалонга• 45'Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Кулибали Лассана•Рамадани Юльбер84' (Каба Мохамед (84') •Рафья Хамза 2'78' (Хельгасон Торир (78') •Доргу Патрик•Крстович Никола55' (Ребич Анте (55') •Пьеротти Сантьяго55' (Жан Габи (55')
25 ноября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
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