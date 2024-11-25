Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр готов перейти в «Ювентус».

Между 29-летним игроком и туринским клубом достигнута устная договорённость, докладывает журналист Санти Ауна. Теперь «старая синьора» пытается найти компромисс с «ПСЖ». Гранд Серии А намерен добиться скидки путём включения в сделку своих игроков.

Милан Шкриньяр всего пять раз сыграл за команду Луиса Энрике в текущем сезоне. Трансферная стоимость словака, по оценке портала Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

До переезда во Францию футболист на протяжении шести лет выступал за миланский «Интер», а ещё раньше представлял цвета «Сампдории».