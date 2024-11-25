Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр договорился с грандом Серии А слухи

25 Ноября 2024 • 23:13 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
30.11 23:00

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр готов перейти в «Ювентус».

Между 29-летним игроком и туринским клубом достигнута устная договорённость, докладывает журналист Санти Ауна. Теперь «старая синьора» пытается найти компромисс с «ПСЖ». Гранд Серии А намерен добиться скидки путём включения в сделку своих игроков.

Милан Шкриньяр всего пять раз сыграл за команду Луиса Энрике в текущем сезоне. Трансферная стоимость словака, по оценке портала Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

До переезда во Францию футболист на протяжении шести лет выступал за миланский «Интер», а ещё раньше представлял цвета «Сампдории».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Милан Шкриньяр трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

25 Ноября
16:35
Олусегун: «Сафонов может выиграть «Золотой мяч»
24 Ноября
17:22
Мендеш продлит контакт с «ПСЖ» на фоне слухов о «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ НАНТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» «Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
Дубль Фирстова помог «Торпедо» разгромить в гостях «Спартак» «Ак Барс» на выезде взял верх над ЦСКА в КХЛ «Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Удинезе Удинезе
1
1
2.31 3.10 3.15
Видео
70 мин
Венеция Венеция
Лечче Лечче
0
0
2.21 3.35 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
25 Ноября
23:13 · Италия. Серия А
Шкриньяр договорился с грандом Серии А слухи
22:49 · Германия. Бундеслига
«Интер» выбирает из трёх известных вратарей слухи
22:27 · Италия. Серия А
«Эмполи» и «Удинезе» набрали по очку
22:08 · Италия. Серия А
Индзаги высказался о своём будущем в «Интере»
20:15 · Италия. Серия А
Наумов назвал условие, при котором Сперцян заиграет в «Аталанте» 1
19:00 · Россия. Премьер-лига
В «Аталанте» опровергли свой интерес к Сперцяну
18:25 · Италия. Серия А
Невероятно, но факт: только первые 5 команд чемпионата Италии одержали победу в крайнем туре: «Ювентус» и «Милан» не в их числе
15:59 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Реала» Гюлер интересен четырём клубам – известны все названия
14:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Сперцяна провёл переговоры с клубом Серии А 1 слухи
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может потратить 70 млн евро на полузащитника «Милана»
06:08 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» приняла решение по Эдерсону, который интересен английским грандам
05:36 · Италия. Серия А
Конте объяснил замену Кварацхелии 1
03:37 · Италия. Серия А
​«Милан» рассматривает возможность приглашения Фати
01:10 · Италия. Серия А
«Лацио» повторил собственный рекорд в Серии А
00:41 · Италия. Серия А
Гол Жиго помог «Лацио» разгромить «Болонью» 1
24 Ноября
23:40 · Италия. Серия А
Конте – о победе над «Ромой»: «Я попросил игроков не смотреть в таблицу»
21:54 · Италия. Серия А
«Наполи» вернулся на вершину, испортив Раньери первый матч с «Ромой» 1
20:50 · Италия. Серия А
Сакки: «Каждый год в Бергамо делают чудо»
20:34 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» выиграла семь матчей кряду - второй результат в истории клуба 2
20:08 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» Роналдо: Осипенко — готовый футболист для «Ювентуса» 1
20:06 · Италия. Серия А
​Лука Тони: «Мората не должен играть главного нападающего» 1
19:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
19:19 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «Верим в Скудетто»
19:07 · Италия. Серия А
«Торино» и «Монца» обменялись мячами с угловых
19:00 · Италия. Серия А
«Комо» не удалось остановить победную серию «Фиорентины»
Все новости