«Эмполи» и «Удинезе» набрали по очку

В 13-м туре Серии А сошлись середняки «Эмполи» и «Удинезе». Гости, проигравшие три матча, доминировали на поле и пытались набрать три очка.

«Эмполи» повел на 23-й минуте, когда в контратаке Пьетро Пеллегри пробил в цель. Соперник отыгрался на 14 минут до финального свистка, Санди Ловрич подал корнер, а Кинан Дэвис ударом головой сравнял счет.

1:1, «Удинезе» идет девятым, противник уступает одно очко.