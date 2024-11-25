«Эмполи» и «Удинезе» набрали по очку

В 13-м туре Серии А сошлись середняки «Эмполи» и «Удинезе». Гости, проигравшие три матча, доминировали на поле и пытались набрать три очка.
«Эмполи» повел на 23-й минуте, когда в контратаке Пьетро Пеллегри пробил в цель. Соперник отыгрался на 14 минут до финального свистка, Санди Ловрич подал корнер, а Кинан Дэвис ударом головой сравнял счет.
1:1, «Удинезе» идет девятым, противник уступает одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Пеллегри Пьетро23'
|76'Дэвис Кинан (1:1)
Васкес Дэвис•Гогличидзе Саба•Исмайли Ардиан•Вити Маттиа•Гьяси Эммануэль•Пеццелла Джузеппе66' (Анджорин Фаустино (66') • 90'Хендерсон Лиам 37'83' (Эконг Эммануэль (83') • 86'Мале Юссеф•Коломбо Лоренцо66' (Сольбаккен Ола (66') •Какаче Либерато•Пеллегри Пьетро74' (Эспозито Себастьяно (74')
Окойе Мадука•Джанетти Лаутаро46' (Земура Джордан (46') •Бийол Яка• 27'Туре Сулейман•Эхизибуэ Кингсли•Ловрич Санди81' (Атта Артур (81') •Карлстрём Йеспер•Саррага Ойер63' (Эккеленкамп Юрген (63') •Камара Хассан 8'46' (Лукка Лоренцо (46') •Товен Флорьян88' (Бреннер (88') •Дэвис Кинан
25 ноября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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