Индзаги высказался о своём будущем в «Интере»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Нерадзурри» примут в родных стенах «красных быков» во вторник. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Я надеюсь надолго остаться в «Интере», хочу и дальше ощущать атмосферу «Сан-Сиро». Здесь мы получаем преимущество благодаря болельщикам, которые нас подталкивают.

Считаю ли я себя одним из лучших тренеров в мире? Мне повезло, ведь у нас отличный состав. Мы знаем свои цели и амбиции. Мы уже многого достигли с командой, и я надеюсь, что смогу и дальше добиваться успеха в «Интере», – поведал на пресс-конференции Индзаги.