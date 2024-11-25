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Индзаги высказался о своём будущем в «Интере»

25 Ноября 2024 • 22:08 Комментировать
Интер Милан
...
РБ Лейпциг
26.11 23:00

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Нерадзурри» примут в родных стенах «красных быков» во вторник. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Я надеюсь надолго остаться в «Интере», хочу и дальше ощущать атмосферу «Сан-Сиро». Здесь мы получаем преимущество благодаря болельщикам, которые нас подталкивают.

Считаю ли я себя одним из лучших тренеров в мире? Мне повезло, ведь у нас отличный состав. Мы знаем свои цели и амбиции. Мы уже многого достигли с командой, и я надеюсь, что смогу и дальше добиваться успеха в «Интере», – поведал на пресс-конференции Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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ИНТЕР МИЛАН РБ ЛЕЙПЦИГ
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