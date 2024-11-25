Наумов назвал условие, при котором Сперцян заиграет в «Аталанте»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы Эдуарда Сперцяна оказаться в «Аталанте». Ранее слухи связывали лидера «Краснодара» с футбольным клубом из Бергамо.

«Надо понимать, кто из «Аталанты» хочет Сперцяна. В клубе специфичный тренер. Если Гасперини лично хочет видеть в команде Эдуарда, то шансы заиграть есть. Если тренер не хочет видеть Сперцяна в команде – смысла идти нет», - делится Наумов для «РБ Спорт».

На данный момент «Аталанта» — это один из лидеров Серии А. У клуба из Бергамо второе место турнирной таблицы и 28 очков. Отставание от первого места составляет один балл.

В «Аталанте» опровергли свой интерес к Сперцяну