Невероятно, но факт: только первые 5 команд чемпионата Италии одержали победу в крайнем туре: «Ювентус» и «Милан» не в их числе

Все лидеры итальянской Серии А смогли добиться положительных результатов в своих матчах 13-го тура.

Лидер национального чемпионата «Наполи» одолел на своем поле «Рому» с минимальным счетом 1:0. Остальные команды первой пятерки тоже добились победы — «Аталанта» переиграла «Парму» (3:1), «Интер» разгромил «Верону» (5:0), «Фиорентина» оказалась сильнее «Комо» (2:0), а «Лацио» с крупным счетом одолел «Болонью» (3:0).

Стоит сказать, что у лидирующего в таблице «Наполи» 29 очков на счету, а у следующих четырех команд («Аталанта», «Интер», «Фиорентина» и «Лацио») в копилке по 28 баллов.