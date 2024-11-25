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Чемпионат Италии. Серия А

Конте объяснил замену Кварацхелии

25 Ноября 2024 • 05:36 Комментировать
Наполи
1:0
Рома

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, почему заменил Хвичу Кварацхелию в матче против «Ромы» (1:0).

Грузинский футболист вышел в стартовом составе, а на 67-й минуте был заменён, хотя, судя по всему, совсем не горел желанием уходить с поля. Незадолго до этого – на 54-й – Ромелу Лукаку забил единственный гол в поединке.

«Думаю, Хвича провёл один из лучших таймов за всё время, что я здесь работаю. Он вернулся из сборной с некоторыми мышечными проблемами, поэтому не мог тренироваться полноценно. В первом тайме он сделал всё, что от него требовалось, и после нашего гола я решил, что команде нужны свежие силы. Также я не хотел рисковать его здоровьем», – поведал в разговоре со Sky Sport Конте.

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