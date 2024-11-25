​«Милан» рассматривает возможность приглашения Фати

Ещё с лета футбольная общественность достаточно активно обсуждала возможный трансфер португальского нападающего Рафаэля Леау в каталонскую «Барселону», однако пока что этого не произошло. Тем не менее, это всё ещё может случиться.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, в обратном направлении в таком случае может проследовать не кто иной, как Ансу Фати, который потерял своё место в основном составе «Барселоны» и уже успел побывать в аренде в английском «Брайтоне».

Сейчас «Милан» мог бы стать для испанского нападающего клубом, в котором он перезагрузит свою карьеру.