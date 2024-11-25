«Лацио» повторил собственный рекорд в Серии А

«Лацио» показывает впечатляющие результаты на старте нынешнего розыгрыша Серии А.

В воскресенье римляне крупно обыграли в родных стенах «Болонью» (3:0) и продлили серию побед в чемпионате до пяти матчей кряду. Всего на счету «Лацио» девять выигранных встреч после 13 туров – повторение клубного рекорда, докладывает Opta. Прежде такого показателя удалось достичь только в сезоне-2017/18, по итогам которого столичный коллектив занял пятое место.

Ту же пятую строчку «Лацио» занимает и сейчас, однако отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего одно очко. «Аталанта», «Интер» и «Фиорентина» опережают команду Марко Барони лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных голов.