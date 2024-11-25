Гол Жиго помог «Лацио» разгромить «Болонью»

Набравшие отменный ход «Лацио» и «Болонья» провели заключительный матч выходных в Серии А. Моментов было не так много, но все же болельщики порадовались голам. К тому же на ход игры наверняка повлияла вторая желтая карточка Томмазо Побеги, который на 35-й минуте сфолил на Маттео Гендузи.
На 66-й минуте отличились хозяева, но гол Булайе Диа с передачи Валентина Кастельяноса сразу отменен - вне игры. Еще атака, угловой от Маттиа Дзакканьи, и Самуэль Жиго головой вонзил мяч в сетку - 1:0. Пять минут, и уже Дзакканьи сам ногой удвоил счет в быстрой атаке. На 90-й минуте в контратаке поставил точку Фисайо Деле-Баширу.
Римляне делят второе место с «Аталантой», «Интером» и «Фиорентиной», лидер в одном очке. «Болонья» - восьмая.
Протокол игры
|(1:0) Жиго Самуэль68'
|(2:0) Дзакканьи Маттиа73'
|(3:0) Деле-Баширу Фисайо90'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Хила Марио•Романьоли Алессио46' (Жиго Самуэль (46') • 63'Пеллегрини Лука• 90'Гендузи Маттео•Ровелла Николо•Весино Матиас60' (Диа Булайе (60') •Педро Родригес60' (Исаксен Густав (60') •Кастельянос Валентин86' (Деле-Баширу Фисайо (86') •Дзакканьи Маттиа74' (Чауна Лум (74') 84'
Равалья Федерико•Де Сильвестри Лоренцо•Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Миранда Хуан•Фройлер Ремо75' (Фаббьян Джованни (75') •Побега Томмазо 23'• 35'Орсолини Риккардо46' (Урбаньски Кацпер (46') •Одгор Йенс75' (Даллинга Тийс (75') •Карлссон Йеспер III46' (Моро Никола (46') •Кастро Сантьяго81' (Хольм Эмиль (81') 90'
24 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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