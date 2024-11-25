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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Жиго помог «Лацио» разгромить «Болонью»

25 Ноября 2024 • 00:41 Комментировать (1)
Лацио
3:0
Болонья
окончен

Набравшие отменный ход «Лацио» и «Болонья» провели заключительный матч выходных в Серии А. Моментов было не так много, но все же болельщики порадовались голам. К тому же на ход игры наверняка повлияла вторая желтая карточка Томмазо Побеги, который на 35-й минуте сфолил на Маттео Гендузи.

На 66-й минуте отличились хозяева, но гол Булайе Диа с передачи Валентина Кастельяноса сразу отменен - вне игры. Еще атака, угловой от Маттиа Дзакканьи, и Самуэль Жиго головой вонзил мяч в сетку - 1:0. Пять минут, и уже Дзакканьи сам ногой удвоил счет в быстрой атаке. На 90-й минуте в контратаке поставил точку Фисайо Деле-Баширу.

Римляне делят второе место с «Аталантой», «Интером» и «Фиорентиной», лидер в одном очке. «Болонья» - восьмая.

Протокол игры  
Лацио3:0Болонья
(1:0) Жиго Самуэль68'  
(2:0) Дзакканьи Маттиа73'  
(3:0) Деле-Баширу Фисайо90'  
Проведель ИванЛаццари МануэльХила МариоРоманьоли Алессио 46' (Жиго Самуэль ( 46'  63') Пеллегрини Лука  90'Гендузи МаттеоРовелла НиколоВесино Матиас 60' (Диа Булайе ( 60') Педро Родригес 60' (Исаксен Густав ( 60') Кастельянос Валентин 86' (Деле-Баширу Фисайо ( 86') Дзакканьи Маттиа 74' (Чауна Лум ( 74'  84')
Запасные: Марушич АдамМандас ХристосПатрикФурланетто АлессиоНослин Тейяни
Равалья ФедерикоДе Сильвестри ЛоренцоБёкема СэмЛукуми ДжонМиранда ХуанФройлер Ремо 75' (Фаббьян Джованни ( 75') Побега Томмазо  23'  35'Орсолини Риккардо 46' (Урбаньски Кацпер ( 46') Одгор Йенс 75' (Даллинга Тийс ( 75') Карлссон Йеспер III 46' (Моро Никола ( 46') Кастро Сантьяго 81' (Хольм Эмиль ( 81'  90')
Запасные: Айлинг СамуэльЛикояннис ХараламбосMassimo PessinaПош ШтефанКорацца ТоммазоБаньолини НиколаФергюсон ЛьюисЭрлич МартинДомингес Бенжамин
24 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
25 Ноября 2024 в 00:51
Отличная игра Лацио. Браво!!!
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