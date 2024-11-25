Гол Жиго помог «Лацио» разгромить «Болонью»

Набравшие отменный ход «Лацио» и «Болонья» провели заключительный матч выходных в Серии А. Моментов было не так много, но все же болельщики порадовались голам. К тому же на ход игры наверняка повлияла вторая желтая карточка Томмазо Побеги, который на 35-й минуте сфолил на Маттео Гендузи.

На 66-й минуте отличились хозяева, но гол Булайе Диа с передачи Валентина Кастельяноса сразу отменен - вне игры. Еще атака, угловой от Маттиа Дзакканьи, и Самуэль Жиго головой вонзил мяч в сетку - 1:0. Пять минут, и уже Дзакканьи сам ногой удвоил счет в быстрой атаке. На 90-й минуте в контратаке поставил точку Фисайо Деле-Баширу.

Римляне делят второе место с «Аталантой», «Интером» и «Фиорентиной», лидер в одном очке. «Болонья» - восьмая.