Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Конте – о победе над «Ромой»: «Я попросил игроков не смотреть в таблицу»

24 Ноября 2024 • 23:40 Комментировать
Наполи
1:0
Рома

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвёл итоги выигранного матча против «Ромы» (1:0).

Победу неаполитанцам принёс гол Ромелу Лукаку, забитый на 54-й минуте встречи. Победа позволила команде сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице Серии А после 13 туров. «Рома» занимает 12-ю строчку после пяти поражений в последних шести встречах.

«Перед матчем я сказал ребятам, чтобы они не смотрели в таблицу и сосредоточились на себе. Такого же подхода нужно придерживаться и сейчас, ведь нам ещё есть над чем работать.

Я был доволен нашей игрой на протяжении 65 минут – мы могли реализовать больше моментов против сильной «Ромы», в составе которой выступают отличные игроки», – сказал в беседе со Sky Sport Конте.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Антонио Конте Наполи ещё теги

Новости по матчу

24 Ноября
21:54
«Наполи» вернулся на вершину, испортив Раньери первый матч с «Ромой»
19:30
«Наполи» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
10:30
«Наполи» – «Рома»: Возможные стартовые составы на матч чемпионата Италии
02:44
Наполи - Рома: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:15
Качественный прогноз и ставка на матч Наполи – Рома чемпионата Италии – 24 ноября 2024
23 Ноября
21:55
Прогноз на точный счёт матча Наполи — Рома чемпионата Италии — 24 ноября 2024
22 Ноября
23:59
Экс-игрок сборной Италии: «Дибала проводит последний сезон в «Роме»
21 Ноября
22:34
«Интер» нацелился на игрока «Наполи»
20 Ноября
05:56
В «Наполи» высказались о переговорах с Кварацхелией
18 Ноября
18:10
Переговоры Кварацхелии с «Наполи» зашли в тупик 1
17 Ноября
21:13
Раскрыта сумма отступных за Осимхена
07:12
Четыре клуба готовы арендовать Кьезу у «Ливерпуля» 1
06:52
Игрок «Фиорентины» Бове рассказал, как Моуринью дал ему странное прозвище
05:35
Конте принял решение по Симеоне, который интересен другому клубу Серии А
03:16
Филиппо Индзаги назвал главных фаворитов Серии А
16 Ноября
17:09
Итальянский журналист оценил назначение Раньери в «Рому»
14 Ноября
05:17
Спаллетти оценил назначение Раньери в «Рому»
13 Ноября
04:14
Раньери в третий раз возглавит «Рому»
03:02
«Реал» включил в список интересов ещё одного защитника
01:49
Два топ-клуба Серии А поспорят за игрока «Тоттенхэма» Дрэгушина
01:19
Назван главный кандидат на должность тренера «Ромы»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Назван футболист, который может перейти в «Спартак» при уходе Хлусевича «Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма»
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Комо Комо
Фиорентина Фиорентина
0
2
2.90 3.45 2.29
Видео
Окончен
Торино Торино
Монца Монца
1
1
1.88 3.35 4.20
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Рома Рома
1
0
1.66 3.80 4.90
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Болонья Болонья
3
0
1.78 3.60 4.30
Видео
25.11.24 в 20:30
Эмполи Эмполи
Удинезе Удинезе
2.31 3.10 3.15
Видео
25.11.24 в 22:45
Венеция Венеция
Лечче Лечче
2.21 3.35 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Ноября
00:41 · Италия. Серия А
Гол Жиго помог «Лацио» разгромить «Болонью» 1
24 Ноября
23:40 · Италия. Серия А
Конте – о победе над «Ромой»: «Я попросил игроков не смотреть в таблицу»
21:54 · Италия. Серия А
«Наполи» вернулся на вершину, испортив Раньери первый матч с «Ромой»
20:50 · Италия. Серия А
Сакки: «Каждый год в Бергамо делают чудо»
20:34 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» выиграла семь матчей кряду - второй результат в истории клуба 1
20:08 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» Роналдо: Осипенко — готовый футболист для «Ювентуса» 1
20:06 · Италия. Серия А
​Лука Тони: «Мората не должен играть главного нападающего» 1
19:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
19:19 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «Верим в Скудетто»
19:07 · Италия. Серия А
«Торино» и «Монца» обменялись мячами с угловых
19:00 · Италия. Серия А
«Комо» не удалось остановить победную серию «Фиорентины»
18:29 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Мората - лидер команды»
17:13 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Я всегда гордился Леау»
16:36 · Италия. Серия А
Голы с пенальти помогли «Кальяри» не проиграть «Дженоа»
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может сделать крупное предложение по игроку «Милана»
10:30 · Италия. Серия А
«Наполи» – «Рома»: Возможные стартовые составы на матч чемпионата Италии
02:33 · Италия. Серия А
​«Интер» забил пять мячей на выезде за первый тайм лишь во второй раз в истории
02:14 · Италия. Серия А
«Милан» и «Ювентус» дважды подряд сыграли 0:0 - такое случилось лишь в третий раз в истории
01:28 · Италия. Серия А
Калюлю: «Хотелось выиграть»
01:20 · Италия. Серия А
​Локателли: «Лучше так, чем 4:4 с «Интером»
01:15 · Италия. Серия А
​Кефрен Тюрам: «Матч не показался мне плохим»
01:08 · Италия. Серия А
​Мотта: «Горжусь командой»
00:52 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Продолжаю верить в Скудетто»
00:49 · Италия. Серия А
​Фофана: «Нам надо быть более эффективными»
00:38 · Италия. Серия А
«Аталанта» уверенно переиграла «Парму»
Все новости