Конте – о победе над «Ромой»: «Я попросил игроков не смотреть в таблицу»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвёл итоги выигранного матча против «Ромы» (1:0).

Победу неаполитанцам принёс гол Ромелу Лукаку, забитый на 54-й минуте встречи. Победа позволила команде сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице Серии А после 13 туров. «Рома» занимает 12-ю строчку после пяти поражений в последних шести встречах.

«Перед матчем я сказал ребятам, чтобы они не смотрели в таблицу и сосредоточились на себе. Такого же подхода нужно придерживаться и сейчас, ведь нам ещё есть над чем работать.

Я был доволен нашей игрой на протяжении 65 минут – мы могли реализовать больше моментов против сильной «Ромы», в составе которой выступают отличные игроки», – сказал в беседе со Sky Sport Конте.