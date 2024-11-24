«Наполи» вернулся на вершину, испортив Раньери первый матч с «Ромой»

В 13-м туре Серии А «Наполи» принимал «Рому» с надеждой вернуться на первое место.

Уже на второй минуте Хвича Кварацхелия головой бил в ближнюю часть ворот и умудрился промахнуться. Вскоре Скотт Мактоминай из пределов вратарской атаковал, но и здесь промах.

Сразу после перерыва снова обилие моментов. Разыгран корнер хозяевам и от угла вратарской Ромелу Лукаку головой сильно нанес удар - уже привычно рядом с каркасом. На 53-й минуте Джованни ди Лоренцо прострелил вдоль рамки, и Лукаку не мог промахнуться - 1:0. В ответ Хосе Анхелиньо вывел на удар из пределов штрафной Томмазо Бальданци - над рамкой. После подачи со штрафного Артём Довбик выиграл воздух и с нескольких метров попал в перекладину.

1:0, «Наполи» снова первый, а Клаудио Раньери проиграл первый матч с «волками», его команда - 12-я.