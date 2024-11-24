Сакки: «Каждый год в Бергамо делают чудо»

В итальянском чемпионате проходят матчи тринадцатого тура и вновь выше всяких похвал сыграла «Аталанта» - команда Джан Пьеро Гасперини выиграла в гостях у «Пармы» со счётом 3:1 и вернула себе лидерство в турнирной таблице чемпионата.

Игрой «Аталанты» очень впечатлён бывший наставник «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки, он назвал происходящее чудом, но сам себя поправил в том смысле, что из-за регулярности происходящего подобного уже входит в норму.

- Каждый год в Бергамо создают какое-то чудо. Но, если судить по тому, что это случается регулярно, то это уже не чудо, а норма - прекрасная действительность для «Аталанты», - цитирует слова Сакки derbyderbyderby.it.