​«Фиорентина» выиграла семь матчей кряду - второй результат в истории клуба

В итальянском чемпионате проходят матчи тринадцатого тура, «Фиорентина» съездила в гости к дебютанту лиги «Комо» и забила тому два мяча - по одному в каждом из таймов.

Таким образом, «фиалки» одержали очередную свою победу, и она стала для команды уже седьмой подряд в нынешнем сезоне Серии А. Это вторая подобная серия в истории «Фиорентины», в наилучшем случае команде удавалось выиграть 8 матчей подряд в чемпионате. Это было весной 1960 года.

Благодаря своим нынешним успехам «Фиорентина» поднялась уже на третье место в турнирной таблице Серии А, причём по очкам она делит первую строчку с «Аталантой» и «Интером», но уступает им по дополнительным показателям.