​Лука Тони: «Мората не должен играть главного нападающего»

Бывший итальянский бомбардир Лука Тони поделился своим мнением об игре испанского нападающего Альваро Мораты, который в межсезонье вернулся в итальянский чемпионат. Но, если раньше он выступал за «Ювентус», то сейчас играет за «Милан». Тони дал пару советов, как оптимально использовать потенциал Мораты:
- Я считаю, что Мората, хотя и является центральным нападающим, не должен играть на острие атаки. Даже в «Ювентусе» он возвращался назад за мячом. Он центральный нападающий, но не самый главный, - цитирует слова Тони pianetamilan.it.
Напомним, что раньше Мората выступал за мадридский «Атлетико».
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