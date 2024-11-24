​Лофтус-Чик: «Верим в Скудетто»

В итальянском футболе проходят матчи тринадцатого тура Серии А, «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом», и сейчас команда Паулу Фонсеки идет лишь седьмой в общем зачёте, при этом она рискует завтра оказаться даже на девятом месте - после того, как сыграют все другие команды и тур будет закончен. Несмотря на это, английский полузащитник клуба Рубен Лофтус-Чик верит в то, что «Милан» сможет ещё стать чемпионом.

- В чемпионате ещё ничего не решено. Мы должны верить. Всё может быстро поменяться, - цитирует слова английского футболиста pianetamilan.it.

Напомним, что в последний раз «Милан» становился чемпионом в 2022 году.