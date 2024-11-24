«Торино» и «Монца» обменялись мячами с угловых

Проигравшие по три подряд матча до этого «Торино» и «Монца» на равных бились в воскресенье. Супершансов у соперников не было, а судьбу игры решили стандарты во втором тайме.

На 59-й минуте Валентино Лазаро с углового навесил в борьбу, и Педру Перейра не помешал Адаму Масине вколотить мяч в сетку. Тут же корнер у других ворот, навес Георгиоса Кирьякопулоса, и Милан Джурич головой метко пробил - 1:1.

«Торино» делит 10-е место, соперник - предпоследнее.