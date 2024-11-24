«Торино» и «Монца» обменялись мячами с угловых

Проигравшие по три подряд матча до этого «Торино» и «Монца» на равных бились в воскресенье. Супершансов у соперников не было, а судьбу игры решили стандарты во втором тайме.
На 59-й минуте Валентино Лазаро с углового навесил в борьбу, и Педру Перейра не помешал Адаму Масине вколотить мяч в сетку. Тут же корнер у других ворот, навес Георгиоса Кирьякопулоса, и Милан Джурич головой метко пробил - 1:1.
«Торино» делит 10-е место, соперник - предпоследнее.
Протокол игры
|(1:0) Масина Адам59'
|63'Джурич Милан II (1:1)
Милинкович-Савич Ваня•Валюкевич Себастьян•Коко Сауль•Масина Адам•Педерсен Маркус II•Влашич Никола71' (Войвода Мергим (71') •Риччи Самуэле•Гинейтис Гвидас•Лазаро Валентино71' (Нжие Альё (71') •Адамс Че• 45'Санабрия Антонио
Турати Стефано•Иццо Армандо• 76'Мари Пабло•Карбони Андреа•Перейра Педру II•Кирьякопулос Георгиос•Бондо Уоррен•Бьянко Алессандро• 61'Мота Дани87' (Капрари Джанлука (87') •Мальдини Даниэль68' (Виньято Самуэле (68') •Джурич Милан II
24 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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