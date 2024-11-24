«Комо» не удалось остановить победную серию «Фиорентины»

В воскресенье разыгравшаяся «Фиорентина» продлила победную серию, одолев на выезде «Комо».

На 19-й минуте «фиалки» повели после дальнего меткого выстрела Ясина Адли. На 61-й минуте голкипер гостей ценой травмы остановил удары Федерико Барбы и Эдоардо Гольданиги. А вскоре Мойзе Кин забил свой очередной мяч, ему немного помог рикошет - 0:2.

В компенсированное время подвели нервы Альберто Доссену - удаление за грубость.

«Фиорентина» лидирует вместе с «Интером» и «Аталантой». «Комо» - четвертый с конца.