«Комо» не удалось остановить победную серию «Фиорентины»

В воскресенье разыгравшаяся «Фиорентина» продлила победную серию, одолев на выезде «Комо».
На 19-й минуте «фиалки» повели после дальнего меткого выстрела Ясина Адли. На 61-й минуте голкипер гостей ценой травмы остановил удары Федерико Барбы и Эдоардо Гольданиги. А вскоре Мойзе Кин забил свой очередной мяч, ему немного помог рикошет - 0:2.
В компенсированное время подвели нервы Альберто Доссену - удаление за грубость.
«Фиорентина» лидирует вместе с «Интером» и «Аталантой». «Комо» - четвертый с конца.
Протокол игры
Аудеро Эмиль•Гольданига Эдоардо•Доссена Альберто 88'• 90'Барба Федерико79' (Белотти Андреа (79') •Сала Марко46' (Иовин Алессио (46') •Энгельхардт Янник79' (Джек Феллипе (79') •Да Кунья Лукас86' (Браунёдер Маттиас (86') •Фадера Алию79' (Верди Симоне (79') •Пас Николас• 29'Морено Альберто•Кутроне Патрик
Де Хеа Давид•Додо Домилсон81' (Кайоде Майкл (81') •Комуццо Пьетро•Раньери Лука81' (Понграчич Марин (81') •Госенс Робин•Катальди Данило56' (Соттиль Риккардо (56') •Адли Ясин•Кольпани Андреа66' (Иконе Жонатан (66') •Бельтран Лукас 58'66' (Мартинес Куарта Лукас (66') •Бове Эдоардо•Кин Мойзе
24 ноября. Стадион "Stadio G. Sinigaglia".
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