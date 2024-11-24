Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович: «Мората - лидер команды»

24 Ноября 2024 • 18:29 Комментировать

Управляющий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал выступления испанского нападающего Альваро Мораты, который перебрался в «Милан» минувшим летом после того, как стал в составе испанской сборной чемпионом Европы. Ибрагимович дал понять, что от Мораты не ждут большого количества голов за сезон, однако при этом он уже демонстрирует свои лидерские качества, которые ведут за собой всех других игроков «Милана»:

 - Мы очень довольны тем что привносит команду Марата это именно то что мы от него ожидали никто не требует от него забивать по 50 голов за сезон но он делает много черновые работы на поле а также является лидером и локомотивом для других игроков, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it..


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Альваро Мората ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА Назван футболист, который может перейти в «Спартак» при уходе Хлусевича Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» Левандовски высказался о Месси и Роналду
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Дженоа Дженоа
Кальяри Кальяри
2
2
2.49 3.20 2.80
Видео
Окончен
Комо Комо
Фиорентина Фиорентина
0
2
2.90 3.45 2.29
Видео
Окончен
Торино Торино
Монца Монца
1
1
1.88 3.35 4.20
Видео
24.11.24 в 20:00
Наполи Наполи
Рома Рома
1.66 3.80 4.90
Видео
24.11.24 в 22:45
Лацио Лацио
Болонья Болонья
1.78 3.60 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Ноября
19:07 · Италия. Серия А
«Торино» и «Монца» обменялись мячами с угловых
19:00 · Италия. Серия А
«Комо» не удалось остановить победную серию «Фиорентины»
18:29 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Мората - лидер команды»
17:13 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Я всегда гордился Леау»
16:36 · Италия. Серия А
Голы с пенальти помогли «Кальяри» не проиграть «Дженоа»
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может сделать крупное предложение по игроку «Милана»
10:30 · Италия. Серия А
«Наполи» – «Рома»: Возможные стартовые составы на матч чемпионата Италии
02:33 · Италия. Серия А
​«Интер» забил пять мячей на выезде за первый тайм лишь во второй раз в истории
02:14 · Италия. Серия А
«Милан» и «Ювентус» дважды подряд сыграли 0:0 - такое случилось лишь в третий раз в истории
01:28 · Италия. Серия А
Калюлю: «Хотелось выиграть»
01:20 · Италия. Серия А
​Локателли: «Лучше так, чем 4:4 с «Интером»
01:15 · Италия. Серия А
​Кефрен Тюрам: «Матч не показался мне плохим»
01:08 · Италия. Серия А
​Мотта: «Горжусь командой»
00:52 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Продолжаю верить в Скудетто»
00:49 · Италия. Серия А
​Фофана: «Нам надо быть более эффективными»
00:38 · Италия. Серия А
«Аталанта» уверенно переиграла «Парму»
23 Ноября
21:22 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интеру» надо набрать ещё 7-8 очков, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов» 1
21:14 · Италия. Серия А
Тюрам: «Корреа — невероятный игрок»
21:03 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «У Леау прекрасный период»
20:49 · Италия. Серия А
​Шевченко: «Милану» не хватает Мальдини»
19:31 · Италия. Серия А
Копмейнерс – о своей позиции на матч с «Миланом»: «Сюрприз»
19:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:52 · Италия. Серия А
«Интер» за 24 минуты забил 5 мячей «Вероне»
17:42 · Италия. Серия А
«Интер» забил «Вероне» четыре гола за 15 минут
16:30 · Италия. Серия А
«Верона» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
Все новости