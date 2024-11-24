​Ибрагимович: «Мората - лидер команды»

Управляющий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал выступления испанского нападающего Альваро Мораты, который перебрался в «Милан» минувшим летом после того, как стал в составе испанской сборной чемпионом Европы. Ибрагимович дал понять, что от Мораты не ждут большого количества голов за сезон, однако при этом он уже демонстрирует свои лидерские качества, которые ведут за собой всех других игроков «Милана»:

- Мы очень довольны тем что привносит команду Марата это именно то что мы от него ожидали никто не требует от него забивать по 50 голов за сезон но он делает много черновые работы на поле а также является лидером и локомотивом для других игроков, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it..