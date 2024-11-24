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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович: «Я всегда гордился Леау»

24 Ноября 2024 • 17:13 Комментировать

Златан Ибрагимович дал понять, что он всегда гордился Рафаэлем Леау и никогда не сомневался в качествах португальского нападающего. В последнее время Леау часто критикует итальянская пресса, так как от него многого ждут, но он не всегда показывает то, что показывал даже в чемпионский сезон «Милана» в 2021/2022. Тем не менее, Ибрагимович верит в игрока:

- Я всегда гордился им, а сейчас он вырос. Когда мы с ним познакомились, он был ещё совсем молодым пареньком. Есть моменты когда я готов сказать о нём «Уау», есть когда чуть меньше «Уау». Мы должны его мотивировать, он ещё не знает, насколько он силён. Когда он поймёт это, то преисполнится уверенности в своих силах. Мы действительно считаем его одним из лучших в мире, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Рафаэл Леау
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