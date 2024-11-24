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Чемпионат Италии. Серия А

Голы с пенальти помогли «Кальяри» не проиграть «Дженоа»

24 Ноября 2024 • 16:36 Комментировать
Дженоа
2:2
Кальяри

Аутсайдеры Серии А «Дженоа» и «Кальяри» выдали боевой матч в 13-м туре чемпионата Италии.

Гости повели на восьмой минуте, когда Рэван Марин пробил с 11-метрового по центру, а голкипер бросился к штанге - 0:1. Почти мгновенно отыгрался противник - удар головой Андреа Пинамонти был парирован, а Мортен Френдруп был первым на добивании - 1:1. Фабио Миретти без помех наносил удар по воротам и умудрился не попасть.

После перерыва отличный шанс Джанлуки Гаэтано - парировано. В следующей атаке Мортен Торсбю помог отличиться Фабио Миретти - 2:1. Гости спаслись с пенальти, Роберто Пикколи отличился не без шансов для кипера - 2:2. В компенсированное время ВАР помог отменить красную карточку Николасу Виоле, но это не сказалось на результате.

Соперники с 11 очками делят 15-е место.

Протокол игры  
Дженоа2:2Кальяри
  8'Марин Рэзван (0:1)
(1:1) Френдруп Мортен12'  
(2:1) Миретти Фабио59'  
  88'Пикколи Роберто (2:2)
Леали НиколаСабелли Стефано 68' (Мессиас Жуниор ( 68') Бани Маттиа  86'Маттурро АланКариколь Аарон  79' 89' (Оливейра Витор ( 89') Дзаноли Алессандро 77' (Васкес Хоан ( 77') Торсбю МортенБадель МиланФрендруп МортенМиретти Фабио 77' (Вольякко Алессандро ( 77') Пинамонти Андреа 89' (Балотелли Марио ( 89')
Запасные: Патрицио МасиниНортон-Каффи БрукГоллини ПьерлуиджиАккорнеро ФедерикоСоммарива ДаниэлеМелегони ФилиппоМаркандалли АлессандроБохинен ЭмильАнкей ДэвидПерейро Гастон
Шерри АленДзаппа ГабриэлеМина ЙерриЛуперто СебастьяноАуджелло Томмазо 64' (Паволетти Леонардо ( 64') Марин Рэзван  66' 68' (Макумбу Антуан ( 68') Адопо Ндари 76' (Дейола Алессандро ( 76') Цортеа Надир 64' (Оберт Адам ( 64') Гаэтано Джанлука 76' (Виола Николас ( 76'  90') Лувумбу ЗитуПикколи Роберто
Запасные: Лападула ДжанлукаПаломино ХосеМутандва КингстонЯнкто ЯкубПрати МаттеоВетеска МатеушЧоччи ДжузеппеСкуффет СимонеДентелло ПаулоФеличи Маттиа
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Евро-Футбол.Ру,
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