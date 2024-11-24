Голы с пенальти помогли «Кальяри» не проиграть «Дженоа»

Аутсайдеры Серии А «Дженоа» и «Кальяри» выдали боевой матч в 13-м туре чемпионата Италии.

Гости повели на восьмой минуте, когда Рэван Марин пробил с 11-метрового по центру, а голкипер бросился к штанге - 0:1. Почти мгновенно отыгрался противник - удар головой Андреа Пинамонти был парирован, а Мортен Френдруп был первым на добивании - 1:1. Фабио Миретти без помех наносил удар по воротам и умудрился не попасть.

После перерыва отличный шанс Джанлуки Гаэтано - парировано. В следующей атаке Мортен Торсбю помог отличиться Фабио Миретти - 2:1. Гости спаслись с пенальти, Роберто Пикколи отличился не без шансов для кипера - 2:2. В компенсированное время ВАР помог отменить красную карточку Николасу Виоле, но это не сказалось на результате.

Соперники с 11 очками делят 15-е место.