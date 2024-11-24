​«Интер» забил пять мячей на выезде за первый тайм лишь во второй раз в истории

В итальянском футболе проходят матчи тринадцатого тура Серии А, миланский «Интер» съездил в Верону и забил там целых пять мячей уже за первый тайм.

Этот случай стал лишь вторым в истории выступлений «Интера» в высшей лиге итальянского футбола, когда «нерадзурри» сумел в гостях забить за первый тайм пять мячей. Впервые такое случилось в 1964 году в матче против «Сампдории».

В следующем, четырнадцатом туре чемпионата «Интеру» снова предстоит сыграть на выезде, это будет игра против «Фиорентины» в первый день декабря. Сейчас коллектив Симоне Индзаги занимает первую строчку в турнирной таблице.