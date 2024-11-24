«Наполи» – «Рома»: Возможные стартовые составы на матч чемпионата Италии

В тринадцатом туре итальянской Серии А «Наполи» сыграет на выезде против столичной «Ромы». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на предстоящий матч.

«Наполи»: Мерет (вр), Оливера, Буонджорно, Ррахмани, ди Лоренцо, Мактоминай, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Лукаку, Политано.

«Рома»: Свилар (вр), Анхелиньо, Н'Дика, Манчини, Челик, Пеллегрини, Кристанте, Куадио Коне, Эль-Шаарави, Довбик, Соуле.

У «Наполи» под вопросом Майкл Фолоруншо и Леонардо Спинаццола. В стане «Ромы» травмированы Марио Эрмосо, Элдор Шомуродов, Алексис Салемакерс; под вопросом Пауло Дибала.

В предыдущем туре «Наполи» сыграл 1:1 с миланским «Интером», а «Рома» проиграла 2:3 «Болонье». В турнирной таблице у «маленьких ослов» 26 очков, «волки» набрали ровно в два раза меньше баллов.

Матч между «Ромой» и «Наполи» состоится сегодня, 24 ноября, в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток – в 20 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов