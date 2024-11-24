«Милан» и «Ювентус» дважды подряд сыграли 0:0 - такое случилось лишь в третий раз в истории

В центральном матче тринадцатого тура итальянского чемпионата между собой сыграли «Милан» и «Ювентус», встреча закончилась по нулям. Это был второй кряду матч между ними, в котором они сыграли по нулям - ранее это было 27 апреля.

Как оказалось, этот случай стал всего лишь третьим подобным в истории. Впервые «Милан» и «Юве» сыграли два матча подряд по нулям в конце 80-х годов прошлого столетия, в мае-октябре 1988 года, а затем ситуация повторилась в 2006-2007.

В следующем туре чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть в гостях с «Лечче», а «Милан» примет «Эмполи».