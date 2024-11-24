Калюлю: «Хотелось выиграть»

В центральном матче тринадцатого тура итальянского чемпионата между собой сыграли «Милан» и «Ювентус», встреча закончилась по нулям. Пьер Калюлю вернулся на хорошо знакомый стадион, ведь вплоть до нынешнего сезона он выступал именно за «Милан». Но он профессионально подошёл к вопросу:

- Мы могли сделать больше, чтобы выиграть сегодня, но это был необычный матч. Я волновался, возвращаясь на этот стадион. Но прежде всего я должен быть профессионалом. Когда возвращаешься, всегда хочется сыграть еще лучше. Если бы мы выиграли, я был бы сейчас счастливее, - цитирует слова Калюлю pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть в гостях с «Лечче», это случится в первый день декабря.