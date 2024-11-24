​Локателли: «Лучше так, чем 4:4 с «Интером»

В центральном матче тринадцатого тура итальянского чемпионата между собой сыграли «Милан» и «Ювентус», встреча закончилась по нулям. Зрители были несколько разочарованы отсутствием голов, но у самих игроков «Ювентуса» совсем другое мнение. Так, Мануэль Локателли доволен тем, что его команда не пропустила ни мяча.

- Мы хорошо сыграли как команда, а такие матчи чаще всего решают отдельные эпизоды. Такая ничья лучше, чем 4:4 с «Интером». Тот матч был странным, - цитирует слова Локателли pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть в гостях с «Лечче», это случится в первый день декабря.