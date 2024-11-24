​Кефрен Тюрам: «Матч не показался мне плохим»

В центральном матче тринадцатого тура итальянского чемпионата между собой сыграли «Милан» и «Ювентус», встреча закончилась по нулям. Зрители были несколько разочарованы этим, но Кефрен Тюрам, футболист туринского клуба, считает прошедший матч зрелищным, даже несмотря на отсутствие забитых мячей.

- Не согласен, что матч был плохим. Мне лично он понравился. Мы старались не пропустить прежде всего, а для этого в обороне должна работать вся команда, - цитирует слова Кефрена Тюрама pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть в гостях с «Лечче», это случится в первый день декабря.