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Чемпионат Италии. Серия А

​Кефрен Тюрам: «Матч не показался мне плохим»

24 Ноября 2024 • 01:15 Комментировать

В центральном матче тринадцатого тура итальянского чемпионата между собой сыграли «Милан» и «Ювентус», встреча закончилась по нулям. Зрители были несколько разочарованы этим, но Кефрен Тюрам, футболист туринского клуба, считает прошедший матч зрелищным, даже несмотря на отсутствие забитых мячей.

- Не согласен, что матч был плохим. Мне лично он понравился. Мы старались не пропустить прежде всего, а для этого в обороне должна работать вся команда, - цитирует слова Кефрена Тюрама pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть в гостях с «Лечче», это случится в первый день декабря.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кефрен Тюрам
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