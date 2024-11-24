​Мотта: «Горжусь командой»

В центральном матче тринадцатого тура итальянского чемпионата между собой сыграли «Милан» и «Ювентус», встреча закончилась по нулям. Наставник туринского клуба Тьяго Мотта считает, что его команда провела хороший матч и он гордится е ё выступлением.

- Я доволен выступлением команды, особенно учитывая условия. Ничья - это неплохой показатель нашей работы, потому что команда вела себя на поле подобающим образом. Я увидел много хороших вещей. Мы на верном пути, - цитирует слова Мотты derbyderbyderby.it.

В следующем туре чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть в гостях с «Лечче», это случится в первый день декабря.