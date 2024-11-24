​Фонсека: «Продолжаю верить в Скудетто»

В центральном матче тринадцатого тура итальянского чемпионата между собой сыграли «Милан» и «Ювентус», встреча закончилась по нулям. Несмотря на то, что «Милан» сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице, его наставник Паулу Фонсека продолжает верить в возможность выиграть Скудетто:

-Я понимаю, что другим это трудно осмыслить, но мы продолжаем верить в Скудетто. Впереди ещё много матчей, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милану» предстоит сыграть дома с «Эмполи», это случится в последний день ноября.