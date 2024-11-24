​Фофана: «Нам надо быть более эффективными»

В центральном матче тринадцатого тура итальянского чемпионата между собой сыграли «Милан» и «Ювентус», встреча закончилась по нулям. Обе команды имели шансы забить, но не смогли реализовать их. Итоги игры прокомментировал Юссуф Фофана из «Милана»:

- Для меня это был матч, в котором нам пришлось долго ждать. И он не был красивым, хотя мы пытались забить гол и выиграть. Нам надо быть эффективнее, особенно при реализации голевых моментов, - цитирует слова Фофаны pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милану» предстоит сыграть дома с «Эмполи», это случится в последний день ноября.