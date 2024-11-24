«Аталанта» уверенно переиграла «Парму»

Штампующая победы «Аталанта» гостила у «Пармы» в рамках 13-го тура Серии А.

Уже на четвертой минуте Рауль Белланова получил мяч на правом краю штрафной от Марио Пашалича и навесил к линии вратарской, а Матео Ретеги головой послал снаряд в дальний угол - 0:1. Одилон Коссуну направил мяч в чужую штрафную с правого фланга, защитник не смог вынести снаряд, Пашалич подошвой покатил мяч на Адемолу Лукмана, который с шести метров отправил его в сетку. Но гола нет, ВАР усмотрел вне игры. В конце тайма Маттео Руджери сыграл в стенку с Лукманом, ворвался в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю штангу, а Эдерсон внес мяч в сетку - 0:2. Тут же Маттео Канчелльери ворвался в штрафную гостей с левого края и покатил на Анжа-Йоанна Бонни, тот пробил с восьми метров низом, однако вратарь успел сложится и отвел угрозу.

На 49-й минуте Канчелльери перед штрафной гостей развернул двух соперников, ворвался внутрь и метров с 13 мощно пробил под перекладину - 1:2. Лукман после классной передачи пяткой от Эдерсона ворвался в штрафную и расстрелял ворота хозяев, однако гол не засчитан из-за офсайда. Хуан Куадрадо с правого фланга исполнил зрячую подачу на дальнюю штангу, а Лукман с пяти метров вколотил мяч в сетку - 1:3.

«Аталанта» после очередной победы настигла «Интер» на вершине таблицы. «Парма» делит 13-е место.