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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» уверенно переиграла «Парму»

24 Ноября 2024 • 00:38 Комментировать
Парма
1:3
Аталанта
окончен

Штампующая победы «Аталанта» гостила у «Пармы» в рамках 13-го тура Серии А.

Уже на четвертой минуте Рауль Белланова получил мяч на правом краю штрафной от Марио Пашалича и навесил к линии вратарской, а Матео Ретеги головой послал снаряд в дальний угол - 0:1. Одилон Коссуну направил мяч в чужую штрафную с правого фланга, защитник не смог вынести снаряд, Пашалич подошвой покатил мяч на Адемолу Лукмана, который с шести метров отправил его в сетку. Но гола нет, ВАР усмотрел вне игры. В конце тайма Маттео Руджери сыграл в стенку с Лукманом, ворвался в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю штангу, а Эдерсон внес мяч в сетку - 0:2. Тут же Маттео Канчелльери ворвался в штрафную гостей с левого края и покатил на Анжа-Йоанна Бонни, тот пробил с восьми метров низом, однако вратарь успел сложится и отвел угрозу.

На 49-й минуте Канчелльери перед штрафной гостей развернул двух соперников, ворвался внутрь и метров с 13 мощно пробил под перекладину - 1:2. Лукман после классной передачи пяткой от Эдерсона ворвался в штрафную и расстрелял ворота хозяев, однако гол не засчитан из-за офсайда. Хуан Куадрадо с правого фланга исполнил зрячую подачу на дальнюю штангу, а Лукман с пяти метров вколотил мяч в сетку - 1:3.

«Аталанта» после очередной победы настигла «Интер» на вершине таблицы. «Парма» делит 13-е место.

Протокол игры  
Парма1:3Аталанта
  4'Ретеги Матео (0:1)
  39'Эдерсон Хонорато (0:2)
(1:2) Канчелльери Маттео49'  
  75'Лукман Адемола (1:3)
Судзуки ДзионКулибали Войо 71' (Мохаммед Анас Хадж ( 71') Балог БотондДель Прато ЭнрикоВалери ЭмануэлеЗом СимонЭстевес Науэль 71' (Алмквист Понтус ( 71') Ман ДеннисКанчелльери Маттео 82' (Шарпантье Габриэль ( 82') Бенедычак Адриан 46' (Михэйлэ Валентин ( 46') Бонни Анж-Йоан 71' (Эно Антони ( 71')
Запасные: Кейта МанделаЧичисола ЛеандроДи Кьяра ДжанлукаКамара ДриссаЛеони ДжованниКорви Эдоардо
Карнесекки МаркоКоссуну ОдилонХин ИсакТолой Рафаэл 82' (Скальвини Джорджио ( 82') Белланова Рауль 70' (Куадрадо Хуан ( 70') Руджери Маттео  88'Де Рон Мартен  90'Эдерсон ХоноратоПашалич Марио 55' (Де Кетеларе Шарль ( 55') Ретеги Матео 55' (Брешианини Марко ( 55') Лукман Адемола 82' (Самарджич Лазар ( 82')
Запасные: Сулемана ИбрахимПатрисиу РуйПалестра МаркоРосси ФранческоДзаньоло Николо
23 ноября. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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