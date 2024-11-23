В лучших традициях катеначчо: «Милан» и «Ювентус» выдали максимально унылые нули

«Милан» и «Ювентус» сошлись в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч 13-го тура Серии А состоялся 23 ноября на стадионе «Сан-Сиро».

Перед стартом 13-го тура «Милан» и «Ювентус» находились совсем рядом – седьмом и шестом местах соответственно. Но пропасть по очкам уже велика – туринцы впереди на шесть баллов и находятся в плотной группе лидеров, а миланцы вместе с «Болоньей» только догоняют. Паулу Фонсека атаку доверил Рафаэлу Леау, Рейндерсу, Лофтус-Чику и Альваро Морате. Мотта вышел практически без чистых форвардов: Кенан Йылдыз, Тюрам, Маккенни, Шику Консейсау.

Под контроль мяч и территорию забрали хозяева, а «Ювентус» принялся играть в команду, которая за первые девять туров Серии А пропустила всего один гол. В обороне у туринцев получалось всё отлично – «Милан» максимум добывал стандарты усилиями Рейндерса, но сам же голландец потом их неудачно разыгрывал. Гости если и забирали мяч, то больше катали его на своей половине поля. Рисковать они вообще не собирались.

Первый тайм просто кричал о том, что команды («Ювентус» уж точно) согласны на ноль. А зрители могли и прикорнуть за эти 45 минут. Постепенно уже и туринцы стали больше предъявлять в позиционных атаках. Первый неплохой момент как раз они и создали. На старте второго тайма Кенан Йылдыз разогнался и сбросил с плеч опекуна, а затем устроил разрезающую передачу. Андреа Камбьясо вывалился на хорошую позицию, пробил, но его выстрел сблокировал Тиав.

«Ювентус» стал хозяином положения. Теперь уже «Милан» сплотился у своей штрафной площади, а гости пытались раздёргивать в частых атаках. Тюрам бил со средней дистанции – Меньян легко парировал, Йылдыз постоянно разгонялся, но его обостряющие передачи читали защитники «Милана». Футбольные шахматы явно не радовали болельщиков, на поле было откровенно скучно.

Любители катеначчо, наверное, порадовались, что «Милан» и «Ювентус» выдали образцовый матч, но нейтральные болельщики точно расстроились. Скучнейшее бодание завершилось нулевой ничьей.