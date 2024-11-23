Индзаги: «Интеру» надо набрать ещё 7-8 очков, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги пообщался с журналистами перед матчем против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

«Нам необходимо набрать ещё семь-восемь очков, чтобы выйти в плей-офф. В очень непростых матчах нам удалось набрать 10 зачётных баллов, но впереди нас ждут игры с немецкими командами, которые способны победить любого. «РБ Лейпциг» занимает второе место в Германии – это говорит о многом, поэтому мы должны сыграть хорошо при своих болельщиках, чтобы одержать победу», - цитирует Индзаги DAZN.

«Интер» примет на своём поле «РБ Лейпциг» во вторник, 26-го ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по москвоскому времени.