Тюрам: «Корреа — невероятный игрок»

Форвард «Интера» Маркус Тюрам лестно высказался о своём партнёре Хоакине Корреа.

«Корреа невероятный игрок, мы каждый день видим его на тренировках и счастливы, что сегодня ему удалось забить.

Мой дубль? Иногда я забиваю два, иногда вообще не забиваю, но самое главное, что «Интер» побеждает. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на мыслях о Лиге чемпионов», — цитирует Тюрама DAZN.

Сегодня, 23-го ноября, подопечные Симоне Индзаги разгромили в гостях «Верону» (5:0), Тюрам отметился двумя забитыми голами. «Интер» вышел на промежуточное первое место в чемпионате Италии, опередив «Наполи» на два зачётных балла.