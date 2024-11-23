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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «У Леау прекрасный период»

23 Ноября 2024 • 21:03 Комментировать
Милан
0:0
Ювентус
1 2.20 X 3.30 2 3.75
2-й тайм

Советник «Милана» Златан Ибрагимович высказался о нападающем миланского клуба Рафаэле Леау.

«Я знаю его ещё с тем времён, когда он был юн, но сейчас Леау сильно повзрослел. Раньше он просто ходил в талантах, а теперь окреп. У каждого бывают моменты, когда ты восхищаешь всех, бывает, когда получается не всё, главное свести второе к минимуму. Сейчас у него прекрасный период как на поле, так и за его пределами. Мы находимся здесь, чтобы поддерживать и мотивировать его, потому что знаем, что он способен делать разницу на поле, являясь одним из лучших футболистов в мире», - цитирует Ибрагимовича DAZN.

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МИЛАН ЮВЕНТУС
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