​Шевченко: «Милану» не хватает Мальдини»

Бывшая звезда итальянского «Милана» украинский футболист Андрей Шевченко, по-прежнему тепло вспоминает свои лучшие годы, которые он, безусловно, провел именно в Италии. С 1999-го по 2006 год он выступал за «Милан» выиграв с клубом как чемпионат Италии, так и Лигу чемпионов. Он высказался по поводу нынешнего положения вещей в «Милане» и считает, что клубу не хватает Паоло Мальдини

- Мальдини - это олицетворение «Милана». Конечно же, его не хватает, он выиграл всё с этим клубом и играл за него до 41 года. Сейчас в целом «россонери» не хватает стабильности, но я думаю, что это в какой-то степени ментальная проблема, - цитирует слова Шевченко derbyderbyderby.it.