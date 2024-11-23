Копмейнерс – о своей позиции на матч с «Миланом»: «Сюрприз»

Полузащитник «Ювентуса» Тён Копмейнерс поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана».

«Это будет прекрасный вечер, любой футболист хочет принимать участие в таких матчах. Всей команде важно выйти с правильным настроем, упорно работать и выложиться на полную.

На какой позиции я выйду сегодня? Это сюрприз, я нападающий другого плана, не как Влахович, мы удивим «Милан». Хотим выиграть этот матч», - цитирует Копмейнерса DAZN.

Встреча между «Миланом» и «Ювентусом» состоится сегодня, 23-го ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.