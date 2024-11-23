Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» за 24 минуты забил 5 мячей «Вероне»

23 Ноября 2024 • 18:52 Комментировать
Верона
0:5
Интер Милан
окончен

В 13-м туре чемпионата Италии «Интер» разорвал оборону «Вероны» всего за тайм.

Правда, первый момент создал аутсайдер - Каспер Тенгстедт метров с 10 сходу зарядил в перекладину. В ответ Маттео Дармиан справа доставил мяч к линии вратарской, и Хоакин Корреа также попал в верхнюю стойку. На 17-й минуте Корреа обыгрался с Маркусом Тюрамом и перебросил вратаря - 0:1. Вскоре Тюрам умчался в отрыв, обыграл голкипера и покатил мяч в сетку. На 25-й минуте счет стал разгромным - Тюрам реализовал еще один выход один на один с вратарем - 0:3. Кристьян Аслани выполнил прострел в штрафную, а Стефан де Врей с 12 метров попал в дальний нижний угол. На 41-й минуте Янн-Аурель Биссекк в падении с 12 метров смог попасть в правую девятку - 0:5. Второй тайм был формальностью.

«Интер» с 28 очками рванул на первое место Серии А. Соперник делит 13-ю строчку.

Протокол игры  
Верона0:5Интер Милан
  17'Корреа Хоакин (0:1)
  22'Тюрам Маркус (0:2)
  25'Тюрам Маркус (0:3)
  31'Де Врей Стефан (0:4)
  41'Биссекк Янн-Аурель (0:5)
Монтипо ЛоренцоДанилюк ФлавиусМаньяни ДжанджакомоДавидович Павел  33' 46' (Силва Даниэл ( 46') Тчатчуа ДжексонСердар СуатБелахяне Реда  55'Арруи Абду 46' (Лазович Дарко ( 46') Брадарич Домагой 46' (Даниэле Гиларди ( 46') Тенгстедт Каспер 69' (Суслов Томаш ( 69') Москера Даниэль 46' (Сарр Амин ( 46')
Запасные: Алиду ФаридеБерарди АлессандроКастанос ГригорисФараони МаркоСишуба АяндаПерилли СимонеЛамбурд МатисСиссе АльфаджоЛивраменто ДейлонОку Иллан
Зоммер ЯннБиссекк Янн-АурельАчерби Франческо 15' (Де Врей Стефан ( 15') Бастони Алессандро 62' (Фраттези Давиде ( 62') Дармиан МаттеоБарелла Николо 46' (Зелиньски Пётр ( 46') Аслани КристьянМхитарян ГенрихАугусто Карлос 74' (Бушанан Тажон ( 74') Тюрам Маркус 62' (Арнаутович Марко ( 62') Корреа Хоакин
Запасные: Мартинес ХосепТареми МехдиПавар БенжаменДи Дженнаро РаффаэлеПаласиос ТьягоДюмфрис ДензелДимарко Федерико
23 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Верона

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
17:42
«Интер» забил «Вероне» четыре гола за 15 минут
16:30
«Верона» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
16:19
Мхитарян и Тюрам – в основе «Интера» на матч против «Вероны»
02:44
Верона - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:40
Надёжный прогноз и ставка на матч Верона – Интер Милан чемпионата Италии – 23 ноября 2024
22 Ноября
22:11
Прогноз на точный счёт матча Верона — Интер чемпионата Италии — 23 ноября 2024
12:08
Дюмфрис продлит контракт с «Интером»
07:05
Стало известно, насколько серьёзна травма Чалханоглу
21 Ноября
22:34
«Интер» нацелился на игрока «Наполи»
18 Ноября
04:00
«Интер» нашёл нового защитника за 35 млн евро
00:50
Важный игрок «Интера» может стать свободным агентом
17 Ноября
23:21
Топ-клуб Серии А намерен арендовать Кьезу у «Ливерпуля» 2
07:12
Четыре клуба готовы арендовать Кьезу у «Ливерпуля» 1
03:16
Филиппо Индзаги назвал главных фаворитов Серии А
00:52
«Интер» расстанется с двумя игроками
15 Ноября
04:12
Сын Мальдини может вернуться в «Милан»
14 Ноября
03:36
Чалханоглу – о будущем в «Интере»: «Не хочу давать ложных обещаний»
00:44
Милито: «Лаутаро Мартинес должен был выиграть «Золотой мяч»
00:02
Матерацци назвал топ-клубы АПЛ, которые мог бы возглавить Индзаги 1
13 Ноября
02:17
Защитник «Байера» Та отказал двум топ-клубам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Россию не допустят до жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2026: есть ли ещё шансы попасть на чемпионат мира Батракова ждут в «Манчестер Сити», или Куда может уехать главный российский талант
Спортивные новости
Корешков: Ян победил без вопросов Ян выиграл у Фигейреду единогласным решением судей Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Интер Милан Интер Милан
0
5
6.80 5.00 1.39
Видео
23.11.24 в 20:00
Милан Милан
Ювентус Ювентус
2.03 3.45 3.50
Видео
23.11.24 в 22:45
Парма Парма
Аталанта Аталанта
4.40 4.30 1.64
Видео
24.11.24 в 14:30
Дженоа Дженоа
Кальяри Кальяри
2.49 3.20 2.80
Видео
24.11.24 в 17:00
Комо Комо
Фиорентина Фиорентина
2.90 3.45 2.29
Видео
24.11.24 в 17:00
Торино Торино
Монца Монца
1.88 3.35 4.20
Видео
24.11.24 в 20:00
Наполи Наполи
Рома Рома
1.66 3.80 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
19:31 · Италия. Серия А
Копмейнерс – о своей позиции на матч с «Миланом»: «Сюрприз»
19:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:52 · Италия. Серия А
«Интер» за 24 минуты забил 5 мячей «Вероне»
17:42 · Италия. Серия А
«Интер» забил «Вероне» четыре гола за 15 минут
16:30 · Италия. Серия А
«Верона» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
16:19 · Италия. Серия А
Мхитарян и Тюрам – в основе «Интера» на матч против «Вероны»
09:23 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя 1
00:06 · Италия. Серия А
Лидер Серии А хочет забрать у «Реала» Гюлера слухи
22 Ноября
23:59 · Италия. Серия А
Экс-игрок сборной Италии: «Дибала проводит последний сезон в «Роме»
23:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» определился с ценником Артура
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать звезду Серии А уже в январе
23:39 · Италия. Серия А
Скальвини вернулся в заявку «Аталанты» - он пропустил полгода
22:56 · Италия. Серия А
Балотелли ответил на вопрос о разногласиях с Виейра
13:53 · Россия. Премьер-лига
Писарев назвал футболиста сборной России, способного играть в «Ювентусе»
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Аталанты»
12:08 · Италия. Серия А
Дюмфрис продлит контракт с «Интером»
07:33 · Италия. Серия А
«Ты не умеешь играть в футбол»: Кассано назвал проблему Влаховича
07:05 · Италия. Серия А
Стало известно, насколько серьёзна травма Чалханоглу
06:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Ювентус» готовы побороться за игрока «Реала» слухи
05:03 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Аталанты» Эдерсон решил перейти в английский топ-клуб слухи
03:48 · Италия. Серия А
​Платини: «Всегда рад, если «Ювентус» побеждает»
02:55 · Италия. Серия А
Пулишич по-своему отметил победу Трампа
02:41 · Италия. Серия А
Фабио Капелло: «Серия А стала слишком легко менять тренеров»
02:34 · Италия. Серия А
​Джилардино не обижается на «Дженоа»
02:24 · Италия. Серия А
​Балотта: «Де Хеа - один из лучших в Серии А»
Все новости