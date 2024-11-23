«Интер» за 24 минуты забил 5 мячей «Вероне»

В 13-м туре чемпионата Италии «Интер» разорвал оборону «Вероны» всего за тайм.

Правда, первый момент создал аутсайдер - Каспер Тенгстедт метров с 10 сходу зарядил в перекладину. В ответ Маттео Дармиан справа доставил мяч к линии вратарской, и Хоакин Корреа также попал в верхнюю стойку. На 17-й минуте Корреа обыгрался с Маркусом Тюрамом и перебросил вратаря - 0:1. Вскоре Тюрам умчался в отрыв, обыграл голкипера и покатил мяч в сетку. На 25-й минуте счет стал разгромным - Тюрам реализовал еще один выход один на один с вратарем - 0:3. Кристьян Аслани выполнил прострел в штрафную, а Стефан де Врей с 12 метров попал в дальний нижний угол. На 41-й минуте Янн-Аурель Биссекк в падении с 12 метров смог попасть в правую девятку - 0:5. Второй тайм был формальностью.

«Интер» с 28 очками рванул на первое место Серии А. Соперник делит 13-ю строчку.