«Интер» забил «Вероне» четыре гола за 15 минут

Всего полчаса понадобилось миланскому «Интеру» на то, чтобы отправить в ворота «Вероны» четыре гола. Команды играют в субботу в рамках 13 тура итальянской Серии А, притом для «Интера» это выездной матч.

На 17-й минуте счёт открыл Хоакин Корреа, спустя пять минут преимущество «нерадзурри» удвоил Маркус Тюрам. А ещё спустя три минуты француз оформил дубль. На 31-й минуте четвёртый гол «Интера» в этой игре оформил нидерландский защитник Стефан де Врей. В итоге – 4:0 по итогу первого получаса игры.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Верона» - «Интер», а также трансляции других топовых встреч выходных проводит наш портал.