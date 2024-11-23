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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян и Тюрам – в основе «Интера» на матч против «Вероны»

23 Ноября 2024 • 16:19 Комментировать
Верона
0:0
Интер Милан
1 8.50 X 5.20 2 1.38
1-й тайм

В субботу «Интер» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Вероны». Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Биссекк, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Аслани, Мхитарян, Аугусто, Тюрам, Корреа.

Матч Серии А между «Вероной» и «Интером» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на LiveResult. 

«Интер» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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