«Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналист El Gol Digital.

Согласно сведениям источника, «королевский» клуб вряд ли предложит опытному хорвату новое трудовое соглашение. Мадридцы уже присмотрели ему замену в лице итальянского полузащитника Николо Бареллы. «Реал» готов предложить за игрока 60 миллионов евро, в то время как «нерадзурри» требуют 80 миллионов.

В нынешнем сезоне Николо принял участие в 13 поединках миланского гранда, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.