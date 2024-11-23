«Милан» – «Ювентус»: Возможные стартовые составы на матч чемпионата Италии

В тринадцатом туре итальянской Серии А «Милан» повстречается с туринским «Ювентусом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие стартовые составы могут получиться у команд в предстоящем матче.

«Милан»: Меньян (вр), Тео Эрнандес, Томори, Тиав, Эмерсон Жуниор, Рейндерс, Юссуф Фофана, Леау, Лофтус-Чик, Пулишич, Мората.

«Ювентус»: ди Грегорио (вр), Камбьясо, Калюлю, Гатти, Савона, Кефрен Тюрам, Локателли, Йылдыз, Копмейнерс, Консейсау, Тимоти Веа.

У «Милана» травмированы Алессандро Флоренци и Исмаэль Бенассер, у «Ювентуса» – Аркадиуш Милик, Глейсон Бремер, Хуан Кабаль, Душан Влахович. Под вопросом у «старой синьоры» Нико Гонсалес, Дуглас Луис.

В прошлом туре «Милан» устроил ничью 3:3 с «Кальяри», а «Ювентус» выиграл со счётом 2:0 дерби у «Торино». «Россонери» имеют 18 очков в своём активе, «бьянконери» на данный момент набрали 24 балла.

Матч между «Миланом» и «Ювентусом» состоится сегодня, 23 ноября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток – в 20 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов