Полузащитник Арда Гюлер определённо хотел бы получать больше игрового времени в мадридском «Реале». В прессе регулярно появляются слухи о том, что турецкий футболист может уйти в другой клуб на правах аренды.

Кака сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fotomac, в гонку за Гюлером включился «Наполи», который в настоящий момент является лидером чемпионата Италии.

В сезоне 2024/2025 Арда Гюлер поучаствовал в 12 официальных матчах «Реала». Результативными действиями 19-летний футболист не отмечался. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Гюлера в 45 миллионов евро.