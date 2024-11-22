Экс-игрок сборной Италии: «Дибала проводит последний сезон в «Роме»

Бывший полузащитник сборной Италии Анджело ди Ливио высказался о Пауло Дибале.

Аргентинский форвард страдает из-за постоянных травм, из-за чего, по мнению итальянца, у него нет будущего в клубе.

«За всю карьеру у меня не было ни одного настолько хрупкого товарища по команде, как Дибала. Думаю, его цикл в «Роме» подходит к концу. Он уйдёт после завершения сезона», – передаёт журналист Николо Скира слова ди Ливио.

Контракт Пауло Дибалы с «Ромой» истекает летом следующего года. В текущей кампании нападающий отметился двумя забитыми мячами в 12 поединках за римский коллектив во всех соревнованиях.